Санкт-Петербурзький міський суд засудив Івана Забавського до 11 років колонії

Санкт-Петербурзький міський суд засудив Івана Забавського до 11 років колонії суворого режиму за нібито шпигунство. Про це повідомила у четвер, 30 січня, «Медіазона» із зали суду.

Відомо, що Іван Забавський жив у Харкові, а його мати Марина під час війни опинилась у селі Тавільжанка Куп’янського району Харківської області.

У вересні 2022 року сестра матері Івана загинула від обстрілу, тому він поїхав до Тавільжанки на авто з гуманітарним вантажем, щоб евакуювати матір. Проте село опинилося під окупацією і чоловік зник.

У травні 2023 року Міністерство оборони Росії повідомило, що Забавського затримали «за протидію спеціальній військовій операції». У 2024 році справу українця почали розглядати у російському суді у закритому режимі, тому деталі про процес невідомі.

У четвер українця визнали винним нібито у шпигунстві. Попри те, що прокурор вимагав покарання у вигляді 13 років колонії, його засудили до 11 років.

Нагадаємо, 14 січня 2-й Західний окружний військовий суд Москви незаконно засудив сімох українських військовослужбовців, яких росіяни взяли в полон на Курському напрямку. Їм призначили від 15 до 16 років ув’язнення.