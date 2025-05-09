За офіційною інформацією керує ГЕС Сергій Лунін

Державне бюро розслідувань спільно з працівниками СБУ оголосили підозри гендиректору Нижньодністровської ГЕС через розтрату майже 5 млн грн. Керівник до незаконної схеми на розтраті грошей з держзакупівель долучив також і своїх підлеглих. За даними з сайту ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС», гендиректором є Сергій Лунін.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що генеральний директор станції залучив до незаконної схеми керівницю відділу публічних закупівель та інженера, повідомили в Бюро державних розслідувань в п’ятницю, 9 травня. Станція уклала договори з двома приватними компаніями на виконання ремонтних робіт за завищеними цінами. Тендерна документація була оформлена таким чином, щоб забезпечити перемогу заздалегідь визначених підрядників.

«Попри виявлені порушення з боку Держаудитслужби та притягнення керівниці відділу до адмінвідповідальності, підрядні договори не були переглянуті. За 4 укладеними угодами загальною вартістю майже 16 млн грн комерсанти мали провести роботи з укріплення споруд ГЕС, облаштування стічних систем та зміцнення окремих ділянок інфраструктури», – повідомили в ДБР.

Згідно з висновком експертів, реальна вартість таких робіт мала бути менша на 4,8 млн грн. Також перевіряється можливе порушення норм безпеки при виконанні ремонтних робіт. Жодних загроз сталому функціонуванню станції не зафіксовано.

7 травня працівники ДБР провели обшуки за місцем роботи та проживання посадовців. Правоохоронці вилучили документацію, цифрові носії, телефони, а також близько 25 млн грн готівкою в різній валюті.

Гендиректору та двом його спільникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України (Розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинену організованою групою, повторно, у великих розмірах, в умовах воєнного стану). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. ДБР також перевіряє можливу причетність до злочину інших посадовців.

Згідно з даними «Опендатобот», гендиректором ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС», якою володіють держава та ПрАТ «Укргідроенерго», є Сергій Лунін.