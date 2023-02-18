Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув вимогу України про надання касетних боєприпасів та фосфорної запалювальної зброї. Про це пише «Європейська правда».

«НАТО не рекомендувало і не постачало ці види зброї. Ми постачаємо артилерію та інші види озброєнь, але не касетні бомби», – сказав Столтенберг.

Напередодні український віце-прем'єр Олександр Кубраков закликав до надання касетних боєприпасів і фосфорної зброї, хоча застосування обох видів зброї є суперечливим, а касетні боєприпаси заборонені міжнародним правом. Попри це, росіяни від початку війни неодноразово застосовували обидва види боєприпасів.

Касетні боєприпаси – засоби ураження, що містять від двох до кількох сотень однотипних касетних бойових елементів, які розкидаються на заданій висоті над поверхнею землі. Розкидані над певною територією бойові елементи забезпечують ураження більшої площі в порівнянні з боєприпасом-моноблоком.

У 2008 році у Дубліні на міжнародній конференції досягнута угода про заборону використання касетних бомб. Дипломати більш ніж зі 100 країн-учасниць конференції домовилися про проект угоди, який покликаний зупинити поточне виробництво касетних бомб і вилучити цей вид озброєння з арсеналів.

Фосфорні боєприпаси – тип запальних або димових боєприпасів, споряджених білим фосфором. Зброя, що містить білий фосфор, поширює запалювальну сполуку, температура горіння якої перевищує 800 °C, значною територією, площа якої може досягати кількох сотень квадратних метрів. Горіння продовжується допоки весь фосфор не вигорить або поки не припиниться доступ кисню.