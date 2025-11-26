Глава УГКЦ Святослав Шевчук разом з Папським Нунцієм біля будинку на вул. Стуса, 8

Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук та Апостольський Нунцій в Україні, архиєпископ Вісвальдас Кульбокас спільно помолилися в Тернополі за упокій загиблих від ракетного удару РФ 19 листопада. Вони приїхали в місто 26 листопада і поблизу двох зруйнованих будинків провели літургію, повідомили в Тернопільсько-Зборівській архієпархії УГКЦ.

«Греко-католицька церква, Римо-католицька церква, разом з Апостольським Нунцієм, представником Папи Римського в Україні, – ми є тут. На цьому місці трагедії, щоб обійняти наш зранений народ, щоб пригорнути вас, дорогі рідні й близькі тих людей, яких тут забрала ворожа рука. Більше трьох десятків загиблих, серед них – шестеро діточок, і майже сотня тяжко поранених. Ми хочемо бути разом із вами», – зазначив Святослав Шевчук.

Додамо, що біля двох будинків облаштують пам’ятні хрести, щоб люди могли приходити і молитися за упокій душ тернополян, які загинули під час атаки Росії по Тернополю.