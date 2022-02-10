Начальника поліції Харківщини Станіслава Перліна звільнили з посаду через ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківщини Станіслава Перліна. МВС підозрює фальсификації справи стосовно ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського.

Про звільнення глави поліції Харківщини міністр повідомив пізно ввечері, 10 лютого. Він також анонсував проведення розслідування стосовно фальсифікації справи смертельної ДТП з кортежем Ярославського.

Монастирський розповів, що харківські поліцейські подали до прокуратури Харківщини підозру за скоєння ДТП на водія, який працює в одній з допоміжних служб компанії DCH, яка належить бізнесмену. Виявилося, що ця особа перебувала під час аварії в іншому місці.

«Через намагання приховати цей злочин та надання завідомо неправдивих показань, справа має бути передана до Головного слідчого управління Національної поліції для повного та об’єктивного розслідування», – заявив він.

Детальніше про резонансну ДТП

Аварія трапилася 9 лютого близько 22:55 на трасі «Київ-Харків-Довжанський». Автомобіль, який рухався зі сторони міста Чугуєв в напрямку Харкова, скоїв наїзд чоловіка віком приблизно 50 років. У результаті аварії пішохід загинув. На місці події знайшли номерний знак «0018». За даними «Української правди», цей номер належить машині кортежу Олександру Ярославського. Поліція заявила, що бізнесмена також планують викликати на допит.

Компанія DCH, яка належить бізнесмену, заявила, що за кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, був нібито водій, який працює в одній із допоміжних служб підприємства. Той вже приїхав до поліції на допиті та співпрацює зі слідством. Стосовно самого Ярославського компанія заявила, що він 10 лютого полетів до Лондона для зустрічі із родиною. Раніше він казав, що у момент аварії спав удома.

«Українська правда» із посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомила, що жертву ДТП за участю кортежу Ярославського переїхали двічі: перша і друга машина кортежу. Видання також зазначило, що бізнесмен таки був на місці події, однак чи перебував він за кермом – невідомо. Крім того, за даними журналістів, чоловік, який зранку здався поліції, на момент скоєння ДТП був зовсім в іншому місці.