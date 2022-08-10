Голова Державної митної служби В’ячеслав Демченко ліквідував три митні пости, що входили до структури Закарпатської митниці. Йдеться про залізничний та автомобільний пункт пропуску у Дяковому, які об’єднають в один митний пост, а також про митні пости «Лужанка» та «Хуст-вантажний». У прес-службі Закарпатської митниці ZAXID.NET підтвердили зміну структури митниці, уточнивши, що детальну інформацію про нову структуру оприлюднять пізніше.

Відповідний наказ В’ячеслав Демченко підписав у понеділок, 8 серпня. Документ у Telegram оприлюднив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

«Ліквідувати митні пости «Дякове-автомобільний, «Дякове-залізничний», «Лужанка» та «Хуст-вантажний» як структурні підрозділи Закарпатської митниці. Створити митні пости «Астей» та Дякове», – йдеться у документі.

Разом із тим керівнику Закарпатської митниці доручили надати на затвердження Держмитслужби перелік змін до структури і штатного розпису митниці, а також надати нові положення про створені пости і ті митні пункти, які продовжують роботу.

У прес-службі Закарпатської митниці ZAXID.NET уточнили, що наразі очікується нова структура та штатний розпис митниці, інформацію про це нададуть пізніше. Наразі на роботу діючих контрольно-пропускних пунктів та перетин кордону громадянами це не вплине.

Пізніше у прес-службі Закарпатської митниці уточнили: «Згідно із наказом Держмитслужби від 8 серпня ліквідовано такі митні пости у зоні діяльності Закарпатської митниці: «Дякове-автомобільний» (на українсько-румунському кордоні), «Лужанка» (на українсько-угорському кордоні) та «Хуст-вантажний (внутрішній пост). Натомість створено митні пости: «Астей» (на кордоні з Угорщиною) та «Дякове» (на кордоні з Румунією)», – додали у прес-службі.

Зазначимо, у середу, 3 серпня, на Закарпатській митниці змінили керівників трьох митних постів – у Вилоку, Хусті та Косоні. Відповідно до наказів в.о. начальника Закарпатської митниці Сергія Пасюка, йдеться про зміну керівництва на митних постах «Вилок», «Хуст-вантажний» та «Косонь».

Митний пост «Косонь» отримав керівника Олександра Ревазова, який раніше очолював МП «Бахмут» Донецької митниці. Наступне призначення стосується Олексія Григор'єва, який був на посаді заступника начальника МП «Покровськ» Донецької митниці. Відсьогодні ж, очолюватиме МП «Хуст-вантажний». На МП «Вилок» на посаду призначено Олександра Івахненка, який раніше виконував обов'язки на Волинській митниці.

Додамо, у середу, 27 липня, на двох на митних постах «Лужанка» та «Вилок» СБУ проводила масштабні обшуки. Слідчі дії проводились у зв'язку із вивезенням закордон великих сум готівкою без будь-якого митного оформлення на українській стороні. У березні ДБР почало розслідування вивезення дружиною екс-нардепа Ігоря Котвіцького 30 млн дол. готівкою саме через КПП «Вилок» на кордоні з Угорщиною.