Голова Генштабу ЗСУ розповів про можливі терміни постачань Javelin в Україну

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 19:171020

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Голова Генштабу ЗСУ розповів про можливі терміни постачань Javelin в Україну
фото DW / I. Sheiko
Експерти США мають вивчити готовність України приймати ПТРК Javelin і зберігати їх

Постачання і прийом на озброєння української армії американських протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin можуть відбутися в першому півріччі нинішнього року. Про це сказав начальник Генерального штабу Збройних Сил України Віктор Муженко, пише DW.

Відповідаючи на запитання журналістів у Брюсселі в середу, 17 січня, про часові рамки, Муженко сказав, що партнери називають «різні терміни - від двох до п'яти-шести місяців». Міністр зазначив, що в питанні надання США Україні оборонного озброєння «позиція одна - питання щодо Javelin».

Він пояснив, що є відповідна процедура отримання цієї зброї: «Вона не така швидка, як нам хотілося б - це сьогодні й одразу». Спочатку експерти мають вивчити готовність України приймати таку зброю і зберігати її безпечно, зазначив Віктор Муженко. «Підготовку до експлуатації такої зброї ми вже проводимо», - розповів міністр, уточнивши, що триває підготовка створення підрозділів, які будуть оснащені такою зброєю. При цьому ПТРК Javelin він назвав елементом стримування в протистоянні з РФ.

До слова, у Брюсселі 16-17 січня відбувається засідання Військового комітету НАТО. Віктор Муженко прибув до Бельгії для участі в ньому й обговорив із начальниками генштабів країн НАТО стан реформування ЗСУ.

Як повідомляв ZAXID.NET, в Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові заявили про наміри впровадити навчання операторів протитанкового комплексу Javelin, проте дискусія про це лише почалася.

Сьогодні Віктор Муженко також написав на своїй сторінці у Facebook, що дав розпорядження готуватися до прийняття на озброєння американських протитанкових ракетних комплексів.

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