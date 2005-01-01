Голова Генштабу ЗСУ розпорядився готуватися до експлуатації ПТРК Javelin

ПТРК Javelin нанавчаннях НАТО Sabre Strike 2016

Керівник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що дав розпорядження готуватися до прийняття на озброєння американських протитанкових ракетних комплексів «Джавелін» (Javelin). Про це він написав сьогодні на своїй сторінці у Facebook.

«Мною віддані розпорядження щодо опрацювання заходів підготовки до експлуатації і прийняття на озброєння Збройних сил американських протитанкових ракетних комплексів Javelin», – написав Муженко.

Як повідомляв ZAXID.NET, в Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові заявили про наміри впровадити навчання операторів протитанкового комплексу Javelin, проте дискусія про це лише почалася.

Нагадаємо, 23 грудня 2017 року представниця Держдепартаменту США Гедер Науерт заявила, що Сполучені Штати нададуть Україні посилене оборонне озброєння для того, щоб допомогти їй «захистити свій суверенітет і територіальну цілісність, стримати подальшу агресію». Вона наголосила, що допомога Україні має «винятково оборонний характер». Яке саме озброєння буде поставлено Україні, Науерт не уточнила.

Раніше телеканал ABC з посиланням на джерела в Держдепартаменті повідомив, що йдеться, в тому числі, про 210 протитанкових ракет Javelin і 35 пускових установок, загальна сума поставок оцінюється в $47 млн.

Між тим, посол США Марі Йованович повідомила, що американський уряд надасть Україні зброю, зокрема протитанкові комплекси Javelin, безкоштовно.