Михайло Яремко погодився на пропозицію хабаря, коли був головою Воютицької сільради

Самбірський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок голові Бісковицької сільради Михайлу Яремку через зловживання впливом. Він погодився на пропозицію хабаря, коли був головою Воютицької сільради. У суді Яремко не визнав свою провину. Суд призначив йому 17 тис. грн штрафу, але звільнив від покарання через закінчення термінів притягнення до відповідальності.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2026 року, у 2019 році слідство звинувачувало на той час голову Воютицької сільради Михайла Яремка у вимаганні 10 тис. доларів хабаря у чоловіка за вирішення питання про надання у приватну власність земельної ділянки для ведення селянського господарства на території села Воютичі. Гроші чоловік передав не особисто голові громади, а поклав у багажник авто людини, яка нібито не знала про злочинні наміри Яремка. При передачі хабаря використовували імітаційні купюри. Після цього правоохоронці порушили кримінальну справу.

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У судовому засіданні обвинувачений не визнав свою провину у кримінальному правопорушенні та стверджував, що не вів розмов про гроші та не впливав на депутатів при прийнятті рішення про згоду на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

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«Усі події та правовідносини обвинувачений вважає сфальсифікованими досудовим розслідуванням і пов’язаними виключно із виборчими перегонами суперників, а тому просив його тільки виправдати», – наведено позицію обвинуваченого у вироку.

Дослідивши усі матеріали та аргументи сторін, суддя вирішив, що правоохоронці не правильно кваліфікували дії обвинуваченого Михайла Яремка – ч.3 ст.368 ККУ. Суддя повідомив, що немає доказів, що обвинувачений саме вимагав хабар, а також зазначив, що депутати не перебувають у службовій залежності від сільського голови.

Суд встановив, що Михайло Яремко фактично прийняв пропозицію 10 тис. доларів хабаря для себе за вплив на прийняття рішення депутатами Воютицької сільської ради. Через це суд дійшов висновку, що в діях обвинуваченого міститься склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Суддя переконаний, що обвинувачений мав намір отримати хабар, оскільки саме рішення Воютицької сільської ради передав через свого заступника, хоча ні чинним законодавством, ні відповідним регламентом ради не передбачено такого обов’язку у сільського голови, а характер його спілкування із заявником свідчить про певний зв’язок у побудові домовленостей між ними.

«Не встановлено на будь-якому етапі відмови обвинуваченого від контакту із заявником, а навпаки його поступове хронологічне заохочення. Обвинувачений, будучи сільським головою, надавав йому особисті консультації, що сам підтвердив, щодо переліку документів які необхідно долучити до відповідної заяви, хоча у сільській раді створено відділ, який займається відповідними питаннями. Також давав розпорядження своєму заступнику зустрітися із ним, повідомляв останньому, коли відбудеться сесія сільської ради, що все буде добре, запитував чи надумав якісь пропозиції по ціні, говорив написати цифру і він відповість чи підходить», – йдеться у вироку суду.

Суддя визнав Михайла Яремка винним у кримінальному правопорушенні за ч.2 ст.369-2 ККУ, призначивши 17 тис. грн штрафу. Однак суд звільнив його від покарання через закінчення термінів давності. Вирок ще можна оскаржити.