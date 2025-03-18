Сергій Болотін вдруге очолив Хмельницький апеляційний суд 10 квітня 2024 року

Голова Хмельницького апеляційного суду Сергій Болотін оприлюднив декларацію про доходи за 2024 рік. Протягом минулого року посадовець заробив 2,6 млн грн. Про це стало відомо з сайту НАЗК.

Як йдеться в електронній декларації, у 2024 році Сергій Болотін заробив на посаді голови Хмельницького апеляційного суду 2,6 млн грн. Це орієнтовно по 224 тис. грн щомісяця. Водночас дохід дружини посадовця Алли Болотіної в адвокатському об'єднанні «Швець та Лісовий» склав 76 797 грн.

Подружжя задекларувало 77 тис. доларів готівки. Крім того, Сергій Болотін вказав, що зберігає на банківському рахунку 3674 грн, а його дружина – 705 грн.

Із об’єктів нерухомості голова суду вказав квартиру у Славуті площею 56 м2 та дві земельні ділянки – у селі Ташки Шепетівського району та в Хмельницькому (546 м2 і 996 м2). Також він є власником будинку у Хмельницькому, який придбав у 2020 році за понад 2,5 млн грн. Однак, за інформацією Сергія Болотіна, разом із дружиною та дочкою він проживає у квартирі в Хмельницькому, власницею якої є Тетяна Болотіна.

У 2015 році суддя придбав автомобіль Subaru Forester 2014 року випуску, яким користується до сьогодні.

Додамо, що Сергій Болотін був головою Хмельницького апеляційного суду з 2018 по 2021 роки. Згодом замість нього на посаду призначили Тетяну Спірідонову, проте 10 квітня 2024 року Сергія Болотіна вдруге обрали керівником інституції.