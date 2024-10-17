Михайло Кулаєць очолює Івано-Франківське обласне бюро медико-соціальної експертизи більше 10 років

Керівник Івано-Франківського обласного бюро медико-соціальної експертизи Михайло Кулаєць подав декларацію про доходи у 2023 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК.

Михайло Кулаєць задекларував понад 265 тис. грн зарплати на посаді керівника МСЕК, 15 тис. грн за сумісництвом в Івано-Франківському національному медичному університеті та 151 тис. грн пенсії. Грошей на банківських рахунках чи готівкою посадовець у декларації не вказав.

У власності Михайла Кулаєця два будинки – в Угринові та Більшівцях. Останній разом з п’ятьма земельними ділянками, загальною площею 1,7 га, голова Івано-Франківської МСЕК купив у 2023 році за 225 тис. грн. Їздить Михайло Кулаєць на Volkswagen Рassat 2008 року випуску.

Дружина посадовця Галина Кулаєць задекларувала 446 тис. грн зарплатні в Івано-Франківському державному аграрному коледжі та 121 тис. грн пенсії. Як і чоловік, грошей на банківських рахунках чи готівкою вона не вказала. У власності Галини Кулаєць будинок та 4 земельні ділянки у селі Дубівці, які вона купила у 2021 році.

Додамо, що Михайло Кулаєць очолює Івано-Франківське обласне бюро медико-соціальної експертизи більше 10 років.