Віталія Девляшевського обрали головою суду 30 вересня

Голова Івано-Франківського апеляційного суду Віталій Девляшевський опублікував декларацію про доходи у 2023 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК).

Віталій Девляшевський задекларував 2,6 млн грн зарплати та 251 тис. грн пенсії. На банківських рахунках у судді 26 тис. грн та 3,6 тис. доларів. Ще 1,7 млн грн та 55 тис. доларів він тримає готівкою.

У власності Віталія Девляшевського три земельні ділянки загальною площею понад 0,3 га, Volvo V 40 2000 року випуску і не введений в експлуатацію садовий будинок. Ймовірно, саме на його зведення у 2023 році суддя витратив 520 тис. грн, вказавши у декларації витрати на будматеріали.

Разом з дружиною Віталій Девляшевський володіє ще трьома земельними ділянками, торгово-офісними приміщеннями і квартирою з гаражем.

Дружина голови Івано-Франківського апеляційного суду Світлана Девляшевська задекларувала 450 тис. грн доходу від підприємницької діяльності та 172 тис. грн пенсії. Їздить вона на Peugeot Partner 2011 року випуску.

Нагадаємо, Віталія Девляшевського обрали головою Івано-Франківського апеляційного суду 30 вересня. Доти він був заступником колишнього керівника суду Богдана Гриновецького.