Олександр Сич очолює Івано-Франківську обласну раду з 2010 року

Голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич опублікував декларацію про доходи у 2024 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК.

Олександр Сич задекларував понад 1,5 млн грн заробітної плати в Івано-Франківській облраді, 56 тис. грн зарплати за сумісництвом в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, де він є професором кафедри публічного управління та адміністрування, 67 тис. грн зарплати в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника (професор кафедри політології), 221 тис. грн пенсії та понад 1,1 млн грн від погашення військових облігацій.

На рахунках в голови облради 2,5 млн грн і 2,5 тис. доларів, ще 15 тис. доларів та 11 тис. євро він тримає готівкою.

У власності Олександра Сича у червні 2024 року з’явився будинок площею близько 300 м2 і вартістю понад 2,1 млн у селі Вовчинець Івано-Франківської громади та сонячна станція відновлювальної енергетики за 315 тис. грн, від якої він вже отримав 1,4 тис. грн прибутку. Також у 2024 році голова облради купив 2,5 тис. військових облігацій загальною вартістю 2,5 млн грн.

Дружина голови облради Галина Сич у 2024 році заробила 245 тис. грн у дитсадку «Янголятко» На рахунках в неї 110 тис. грн і 3 тис. доларів, готівкою – 5 тис. доларів. У її власності три земельні ділянки з домоволодінням і сауною у Делятині.

Додамо, що Олександр Сич очолює Івано-Франківську обласну раду з 2010 року. У 2012-2014 роках був віце прем’єр-міністром України. У квітні 2014 року Олександр Сич доручив люструвати деяких керівників ОДТРК, а у жовтні 2015 року в його будинок прийшли з обшуками у справі розстрілу «Небесної сотні». Посадовець є заступником голови з ідеологічних питань партії ВО «Свобода».