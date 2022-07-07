На думку керівника області, є інші, більші відповідні, місця для вручення повісток

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький прокоментував рішення працівників військкоматів роздавати повістки у різних громадських місцях, зокрема біля церков. Він засумнівався у правильності такої практики, про що розповів під час прямого ефірус ZAXID.NET LIVE ввечері 6 липня.

«Я вважаю, що коли людина йде до церкви, вона іде перш за все до Бога. Тому для цього, я думаю, є і інші місця, де можна роздавати повістки. Але що стосується торгових центрів, місць відпочинку, блокпостів, це, я думаю, адекватні місця, де людина може отримати повістку для того, щоб вона могла піти воювати або стати на облік», – зазначив Максим Козицький.

Також він пояснив, що отримання повістки та візит з нею до центру комплектації і соціальної підтримки ще не означає участь у воєнних діях.

«З однієї сторони ми хочемо, щоб мобілізація проходила і ми мали можливість давати відсіч ворогу. Для цього ми маємо мобілізовувати населення. Звичайно, це складна робота. Люди, які отримують повістку, не завжди відразу йдуть на фронт. Це питання обліку людей, які мають можливість захищати власну державу», – наголосив очільник області.

Нагадаємо, під час мобілізації в Україні військкомати почали масово вручати повістки чоловікам призовного віку не тільки за адресою прописки, а будь-де: на блокпості, на заправці, у місцях відпочинку. ZAXID.NET раніше розповідав про вручення повісток, взяття на військовий облік та відповідальність для тих, хто ігнорує призов.