Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 19-річної львівської студентки, на час локдауну у місті скасували три автобусні маршрути, реставратори виявили унікальні розписи у будинку в центрі Львова. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за середу, 31 березня.

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Станом на 31 березня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 51 454 (+404 за попередню добу).

Поліція затримала бойфренда вбитої львівської 19-річної студентки

Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 19-річної львівської студентки Дарьї Косенок, знайденої напередодні вбитою в орендованій квартирі на вул. Личаківській.

Нова програма медичних гарантій

Розповідаємо, яке лікування оплачує держава і як його отримати.

Львів посів друге місце в рейтингу прозорості українських міст

Першу посів Маріуполь – це єдине місто, яке оприлюднює вичерпні дані про виділення службового житла, виведення його з такого статусу, а також дані про приватизацію.

На час локдауну у Львові скасували три автобусні маршрути

У період посиленого карантину у Львові скасували автобусні маршрути №2а, 10 і 45. Вони повністю дублюють схему руху електротранспорту.

У будинку в центрі Львова реставратори виявили унікальні розписи

У будинку на вул. Дудаєва під нашаруваннями штукатурки відшукали унікальні сецесійні розписи.

У міських лікарнях Львова з пневмоніями лікують понад 1000 пацієнтів

З них у 952 вже підтверджено коронавірусну хворобу.

Радник мера Львова стане заступником голови ЛОДА

32-річний Олександр Кулепін зареєстрований у Києві, але проживає у Львові. Володіє акціями компанії Comuto (місце реєстрації Париж, Франція) – засновника відомого сервісу BlaBlaCar.