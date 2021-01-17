Львівський концерн «Електрон» заявив про дискримінацію українських виробників, безхатько намагався продати пістолет перехожому, прогноз погоди та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 17 січня.

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Станом на 17 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 32 022 (+179 за попередню добу).

«Електрон» звернувся до Верховної Ради та уряду через тендер на автобуси у Львові

Львівський концерн заявив про дискримінацію українських виробників на відкритих тендерах.

У Львові безпритульний намагався на вулиці продати пістолет перехожому

Інцидент трапився приблизно на вулиці Науковій. До патрульних підійшов чоловік та сказав, що біля супермаркету невідомий намагався йому продати пістолет.

Сильні морози відступлять з України після Водохреща

З 20 січня в Україну прийде потепління, і першим його відчують на заході.

За добу на Львівщині чадним газом отруїлися шестеро людей

Усіх потерпілих з різними ступенями важкості госпіталізували.