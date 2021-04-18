Двоє дорослих та однорічна дитина отруїлися чадним газом, в парку ветеринарного університету у Львові встаноовили тимчасову церкву ПЦУ, помер львівський письменник та філософ Олег Гринів. Огляд головних новин ZAXID.NET за неділю, 18 квітня.

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Станом на 18 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 61 229 (+168 за попередню добу).

Церква ПЦУ в парку ветеринарного університету у Львові є тимчасовою

Тимчасову будівлю мають демонтувати після того, як розпочнеться будівництво нової церкви, на яку проводили архітектурний конкурс.

Помер львівський письменник та філософ Олег Гринів

Олег Гринів викладав політологію та філософію у Львівському державному університеті фізичної культури.

У Львові чадним газом отруїлися двоє дорослих та однорічна дитина

Отруєння трапилося в одній з квартир двоповерхового житлового будинку на вулиці Озерній.

Помер голова Золочівської райради Ігор Криськів

Причини смерті Ігора Криськіва не уточнюються.