У Львові відзначили День пам'яті жертв депортації кримських татар. Їхати не можна заборонити. Побільшало електросамокатів – чи встановлені правила та чи багато порушень? Розставимо коми й крапки над «і». На особливі екскурсії. Львів'ян запрошують на День музеїв. Зібрали для вас найцікавіші події. Про головні події дня розповість Віталій Кубліков та Софія Трощук.

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Станом на 18 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 65 113 (+20 за попередню добу).

Вбивця лідера львівського рок-гурту «Лесик Band» отримав 10 років тюрми

Вбивство трапилось у квітні минулого року на автобусній зупинці на вул. Героїв УПА. Безпритульний чоловік двічі вдарив Олександра Дацюка у груди ножем.

За відмову показати паспорт львівського студента оштрафували на 17 тис. грн

Суд визнав хлопця винним у порушенні карантину та дрібному хуліганстві.

Львівські хірурги видалили надзвичайно рідкісну пухлину шиї у 40-річного пацієнта

У нього діагностували відразу чотири хемодектоми. Такого випадку у практиці львівських судинних хірургів Львівської обласної клінічної лікарні за останні 50 років ще не було.

До 1 вересня на Львівщині закриють частину шкіл

В основному йдеться про філії шкіл, де навчається від 5 до 25 учнів.

П’яний львівський екс-міліціонер розбив чотири автомобілі у Рясному

71-річний полковник міліції у відставці Петро Ганусин спричинив ДТП за участі чотирьох автомобілів.

Вчительку географії Соснівського ліцею оштрафували за булінг учнів

Вчителька Соснівського ліцею №2 Оксана Притула систематично обзивала школярів та погрожувала фізичною силою.

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