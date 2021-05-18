Головні новини Львова за 18 травня
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
У Львові відзначили День пам'яті жертв депортації кримських татар. Їхати не можна заборонити. Побільшало електросамокатів – чи встановлені правила та чи багато порушень? Розставимо коми й крапки над «і». На особливі екскурсії. Львів'ян запрошують на День музеїв. Зібрали для вас найцікавіші події. Про головні події дня розповість Віталій Кубліков та Софія Трощук.
Станом на 18 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 65 113 (+20 за попередню добу).
Вбивця лідера львівського рок-гурту «Лесик Band» отримав 10 років тюрми
Вбивство трапилось у квітні минулого року на автобусній зупинці на вул. Героїв УПА. Безпритульний чоловік двічі вдарив Олександра Дацюка у груди ножем.
За відмову показати паспорт львівського студента оштрафували на 17 тис. грн
Суд визнав хлопця винним у порушенні карантину та дрібному хуліганстві.
Львівські хірурги видалили надзвичайно рідкісну пухлину шиї у 40-річного пацієнта
У нього діагностували відразу чотири хемодектоми. Такого випадку у практиці львівських судинних хірургів Львівської обласної клінічної лікарні за останні 50 років ще не було.
До 1 вересня на Львівщині закриють частину шкіл
В основному йдеться про філії шкіл, де навчається від 5 до 25 учнів.
П’яний львівський екс-міліціонер розбив чотири автомобілі у Рясному
71-річний полковник міліції у відставці Петро Ганусин спричинив ДТП за участі чотирьох автомобілів.
Вчительку географії Соснівського ліцею оштрафували за булінг учнів
Вчителька Соснівського ліцею №2 Оксана Притула систематично обзивала школярів та погрожувала фізичною силою.