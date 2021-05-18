Оксана Притула в суді свою вину визнала повністю

Сокальський районний суд Львівської області оштрафував вчительку географії Соснівського ліцею №2 Оксану Притулу за цькування семикласників. Вона систематично обзивала школярів та погрожувала фізичною силою.

Як ідеться в матеріалах справи, вчителька географії Соснівського ліцею №2 кричала на учнів 7 класу, матюкалася та погрожувала фізичною силою. За свідченнями учнів Соснівського ліцею, вчителька систематично цькувала їх упродовж листопада 2020 року – лютого 2021 року, зокрема обзивала їх, зокрема казала, що «приб`є їх». Запис однієї з таких розмов учні ліцею виклали у Facebook. 14 квітня батьки учнів написали на вчительку заяву в поліцію, звинувативши її у булінгу.

У суді Оксана Притула свою вину визнала повністю. Крім цього, 13 квітня на своїй сторінці у Facebook вона опублікувала допис із вибаченнями в учнів за те, що зірвалася на них.

Враховуючи докази, 13 травня суддя Сокальського районного суду Тетяна Струс визнала Оксану Притулу винною в булінгу учнів та призначила їй 850 грн штрафу. Крім цього, вона має сплатити 454 грн судового збору.

Зазначимо, що це вже не перший інцидент із булінгом у Соснівському ліцеї №2. 67-річну директорку ліцею Наталію Щербань суд визнав винною в цькуванні учнів за їх зовнішній вигляд. Її оштрафували на 1310 грн, хоча сама директорка свою провину заперечила.