Наталія Щербань критикувала зовнішній вигляд школярів і некоректно висловлювалась до них

Сокальський районний суд визнав винною у булінгу директорку ліцею у Соснівці. 67-річну Наталію Щербань оштрафували на 1360 грн за цькування учнів, вона натомість своєї провини не визнає.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, 67-річна директорка Соснівського ліцею №2 Наталія Щербань під час розмови з 10-класниками дозволяла собі некоректні висловлювання стосовно зовнішнього вигляду учнів. Зокрема, Наталія Щербань дорікнула підліткам, які носять спортивні та діряві штани, і дівчатам, які вдягають хустки. Також директорка звернула увагу одній зі школярок на целюліт. Школярі записали аудіо однієї з розмов Наталії Щербань з учнями і анонімно оприлюднили її у Facebook.

Після оприлюднення цього аудіозапису Наталія Щербань заявила, що не принижувала учнів, а лише хотіла «аби школярі мали пристойний вигляд». 6 квітня поліцейські Червоноградського відділу поліції склали протокол про адмінпорушення на Наталію Щербань за булінг щодо учнів.

Під час засідання 13 травня протокол щодо Наталії Щербань розглянув Сокальський районний суд. Суддя Тетяна Струс визнала Наталію Щербань винною у булінгу щодо учнів та оштрафувала її на 1360 грн.

Під час засідання суду Наталія Щербань не визнала своєї провини. У неї є 10 днів, щоб подати апеляційну скаргу.