67-річна Наталія Щербань ображала старшокласників через їхній зовнішній вигляд

Директорка ліцею №2 у Соснівці Наталія Щербань назвала свої некоректні та образливі висловлювання до старшокласників «настановами», однак вибачилася за свою поведінку. На своїй сторінці у Facebook директорка оприлюднила публічний допис, де заявила, що шкодує, якщо її слова учні сприйняли як образи. Раніше на Наталію Щербань склали адмінпротокол за булінг школярів.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, 67-річна директорка Соснівського ліцею №2 Наталія Щербань під час розмови з 10-класниками дозволяла собі некоректні висловлювання стосовно зовнішнього вигляду учнів. Зокрема, Наталія Щербань дорікнула підліткам, які носять спортивні та діряві штани, і дівчатам, які вдягають хустки. Також директорка звернула увагу одній зі школярок на целюліт. Школярі записали аудіо однієї з розмов Наталії Щербань з учнями і анонімно оприлюднили її у Facebook.

Після оприлюднення цього аудіозапису Наталія Щербань заявила, що його оприлюднення – це помста звільненого зі школи вчителя. Вона запевнила, що не принижувала учнів, а лише хотіла «аби школярі мали пристойний вигляд».

У вівторок, 6 квітня, поліцейські Червоноградського відділу поліції склали протокол про адмінпорушення на Наталію Щербань за булінг щодо учнів.

Нещодавно львівська журналістка Вікторія Балицька опублікувала ще кілька аудіозаписів розмов Наталії Щербань з учнями, де вона обзивала та ображала дівчат-старшокласниць через їхній зовнішній вигляд: «Ти ж не Анжеліна Джолі, що ти обтягуєшся, нема з чого обтягувать», «Так як ви вдягаєтеся –це Гарлем, це найгірші ці школи там, де нігер проізрастаєт, Мексика, Бразилія і так далі», «Засунути себе в презервативи отак, щоб всі дивилися, яка вона затягнута», «Їхня ментальність і розумовий розвиток допускає тільки кальсони», «Ти ходяча булочка, плєтьонка».

У понеділок, 12 квітня, Наталія Щербань написала у себе на Facebook-сторінці допис, де попросила у школярів вибачення за свою поведінку. Вона назвала свої методи спілкування з учнями «настановами», однак визнала, що вони могли когось образити.

«Дорогі друзі! В час Великого Посту та напередодні Великодня я вирішила вибачитись перед дітьми, які мої настанови сприйняли як особисті образи. Я люблю нашу школу, колектив учителів і Вас, дорогі діти! Нехай Господь дарує нам свою доброту і радість Світлого Воскресіння !!!», – написала директорка школи.

Директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска заявив ZAXID.NET, що створена ще на початку березня комісія, яка проводить службове розслідування щодо поведінки Наталії Щербань, 12 квітня саме проводила виїзне засідання у школі. Саме після засідання комісії директорка школи написала вибачення перед учнями у Facebook.

«Як повідомив мене керівник місцевого відділу освіти комісії Ігор Гомонко, більшість членів комісії захворіли на ковід. Тому якийсь час комісія не працювала. Вчора комісія виїжджала на місце і до 20:00 зони там засідали. Наразі директорка написала вибачення. Про результати комісії Ігор Гомонко мене повідомить пізніше», – сказав Олег Паска.

Додамо, що незабаром адмінпротокол щодо Наталії Щербань має розглянути суд. За булінг учнів їй загрожує штраф від 850 до 1700 грн або громадські роботи від 20 до 40 годин.