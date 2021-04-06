Протокол щодо 67-річної директорки школи розгляне суд

Поліцейські Червоноградського відділу поліції склали протокол про адмінпорушення на директорку ліцею №2 у Соснівці через цькування учнів за їх зовнішній вигляд. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, 67-річна директорка Соснівського ліцею №2 Наталія Щербань під час розмови з 10-класниками дозволяла собі некоректні висловлювання до учнів стосовно їхнього вигляду. Зокрема, Наталія Щербань дорікнула підліткам, які носять спортивні та діряві штани, і дівчатам, які вдягають хустки. Також директорка звернула увагу одній зі школярок на целюліт. Школярі записали аудіо однієї з розмов Наталії Щербань з учнями і анонімно оприлюднили у Facebook.

У вівторок, 6 квітня, поліцейські Червоноградського відділу поліції склали на Наталію Щербань протокол за статтею 173-4 КУпАП (булінг). Покарання за цієї статтею передбачає штраф від 850 до 1700 грн або громадські роботи від 20 до 40 годин.

Незабаром протокол поліція має розглянути суд.