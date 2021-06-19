Відкриття фермерського ярмарку на площі Ринок, військова академія випустила майже 600 офіцерів ЗСУ, 25-річний чоловік продавав наркотики на очах у патрульних, львівські лікарі отримали державні нагороди з нагоди Дня медика. Про ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 19 червня.

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Станом на 19 червня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 66 718 (+26 за попередню добу).

У центрі Львова відкрили фермерський ярмарок

Ярмарок працюватиме щосуботи з 09:00 до 15:00. Тут можна придбати сири, ковбаси, овочі та ягоди, вина, вироблені на фермерських господарствах.

У львівській лікарні помер 44-річний пацієнт із пересадженим серцем

Пацієнт, якому пересадили серце, мав супутнє захворювання – легеневу гіпертензію. Пересадку серця в обласній лікарні провели вперше.

Львівська військова академія випустила майже 600 офіцерів ЗСУ

Через карантинні обмеження церемонія проходила на стадіоні у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки. Цього року із військової академії випустили 572 офіцерів.

«Насправді це лише перший крок»

Зоряна Довганик розповіла нам про підняття зарплат директорів львівських шкіл до 1000 доларів.

У львівському парку 25-річний чоловік продавав наркотики на очах у патрульних

Поліцейські помітили, як чоловік підійшов до компанії відпочивальників, передав дівчині невеликий пакунок і взяв гроші.

П'ятеро львівських лікарів отримали державні нагороди з нагоди Дня медика

Четверо медпрацівників отримали почесне звання «Заслужений лікар України» і ще один – медаль «За військову службу Україні».