Вакцинація у Львові триває, на завершальній стадії - імунізація медиків. Величезне провалля поблизу Львова. Біля Щирця, поруч людських подвір'їв, утворилася яма діаметром у 30 метрів. Розкажемо, якою є ситуація зараз. Сезон хаотичної обрізки дерев розпочався. Поліція розслідуватиме незаконне і шкідливе обрізання, яке знищує зелені насадження. Дізнаємося, де погосподарювали вандали. Про головні події дня розповість Віталій Кубліков та Софія Трощук.

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Станом на 20 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 61 847 (+275 за попередню добу).

Компанія Дубневича продала 200 кг золота, яке не потрапило під арешт

Журналісти Bihus.Info з'ясували, як Ярослав Дубневич приховав майно від арешту ВАКС.

У селі на Львівщині утворилося велике карстове провалля

Провалля діаметром 30 метрів поблизу Щирця виникло за одну ніч.

Львівський університет проведе літню сесію в онлайн-форматі

Графік літньої екзаменаційної сесії буде різний для різних факультетів та курсів навчання, проте більшість іспитів заплановані на травень-червень.

«Він нас знищив»

Розповідаємо, як аварія назавжди змінила життя подружжя львівських байкерів.

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33-річну жінку з Кам’янко-Бузького району, у якої на 32 тижні вагітності діагностували коронавірусну інфекцію, перевели у відділення.

Польські прикордонники затримали п’яного українця за кермом вантажівки

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