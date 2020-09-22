У львівській лікарні помер другий безпритульний, з якого впродовж трьох днів знущалися двоє місцевих підлітків. Дізнаємось обставини і наслідки трагедії. Питання про визнання незадовільною роботу начальника поліції Львівщини Віконського розглядали на сесії обласної ради. З’ясуємо, кому ж кортить усунути від справ головного поліціянта області і як у цю історію прагнуть залучити навіть президента Зеленського.

Як просувається впровадження електронного квитка у Львові? Довідаємось, на якій стадії перебуває цей важливий для міста процес. Про головні події вівторка, 22 вересня, в ефірі програми «Чорне і Біле» з Андрієм Дроздою.

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Станом на 22 вересня у Львівській області кількість людей, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19, від початку пандемії – 18 793 (+275 за попередню добу).

Чому за безкоштовне лікування коронавірусу платять пацієнти?

Ситуація у лікарнях дещо суперечить ідеальній картині, де всі пацієнти отримують допомогу безкоштовно і не бігають в аптеку за ліками. Ми з’ясували чому.

Львів’янка стане першою жінкою-диригенткою найпрестижнішого оперного фестивалю світу

Львів’янка Оксана Линів стане першою жінкою-диригенткою найбільш престижного оперного фестивалю світу у німецькому Байройті за 145 років його існування.

Дрібні підприємці на дві години заблокували вулицю у центрі Львова

Представники малого бізнесу перекривали рух на вул. Винниченка біля ЛОДА. Протестувальники заявили про утиски їхніх прав і вимагають залишити для них спрощену систему оподаткування.

У Львові створили онлайн-карту з місцями збору органічних відходів

ЛКП «Зелене місто» створило карту розташування сміттєвих контейнерів для збору органіки. Відтак львів’яни можуть побачити, де поблизу їхнього дому можна викинути харчові відходи.

Зеленський косплеїть Порошенка, банери Садового, списки «ЄС»

Щотижневий влог «П’ємонт», де оглядач ZAXID.NET Андрій Дрозда коментує найцікавіші, на його думку, новини і події.