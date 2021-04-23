В Україну прибула ще одна партія вакцини AstraZeneca. З понеділка її доставлять і до Львова. Дізнаємося, хто претендує на імунізацію цим препаратом. Омбудсменка заявила, що карантинне скасування пільг у Львові є незаконним. Почуємо реакцію з Ратуші. Чи відновлять безоплатний проїзд у громадському транспорті? Україна вводить мито на білоруський транспорт, аби підтримати вітчизняного виробника. Скільки коштуватиме розмитнити тамтешні автобуси і чи допоможе це українським компаніям? Про головні події дня розповість Віталій Кубліков та Софія Трощук.

+437

Станом на 23 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 62 794 (+437 за попередню добу).

Львівські церкви опублікували розклад богослужінь на Вербну неділю

Освячення верби відбуватиметься із дотриманням карантинних обмежень.

П’яний 40-річний львів'янин на Porsche Cayenne розбив три автомобілі

Автомобілем керував Євгеній Маковський – директор компанії Акваполімер Інжиніринг, яка займається проектуванням, комплектацією та монтажем очисних споруд.

Головний санітарний лікар України просить ЛОР не продавати лабораторії

Львівська облрада хоче виселити лабораторію з будинку у центрі Львова, а приміщення продати.

На Львівщині хакер намагався викрасти персональні дані працівників СБУ

Він працював на замовлення спецслужб РФ та фінансувався російськими кураторами через заборонену платіжну систему «Яндекс Деньги».

Суд зобов’язав львівську мерію дозволити добудувати багатоповерхівку на Сихові

Місто не видало забудовнику дозвіл на добудову ЖК «Старий Сихів» наприкінці вул. Зеленої.

Які культурні події Львова доступні безкоштовно онлайн 23-25 квітня

Live-концерт «Зроби cOver Хоткевича!», фестиваль українських театрів вистави «Земля-Пісня», «Ножі в курях» та Йозеф Гайдн у філармонії.

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