Учасники АТО пройшли урочистою ходою вулицями Львова, п’яний 17-річний водій намагався пішки втекти від поліції у Зимній Воді, які вулиці Львова завтра залишаться без світла. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 23 травня.

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Станом на 23 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 65 645 (+38 за попередню добу).

П’яний 17-річний водій намагався пішки втекти від поліції у Зимній Воді

Його нетверезий пасажир сів за кермо автомобіля та теж спробував втекти, але в’їхав у паркан.

Водія маршрутки на Львівщині оштрафували на 17 000 грн за стоячих пасажирів

У салоні автобуса «Богдан» виявили на 9 пасажирів більше, ніж місць для сидіння.

Близько тисячі учасників АТО пройшли урочистою ходою вулицями Львова

Учасники пройшли від пам’ятника Степану Бандері до пам’ятника Тарасу Шевченку.

«Львівобленерго» попередило про знеструмлення 27 вулиць Львова

У понеділок, 24 травня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить будинки на 27 вулицях Львова. Наводимо перелік адрес, де не буде світла з 09:00 до 17:00.