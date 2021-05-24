Триває суд у справі чоловіка, який ймовірно зґвалтував дитину. На його захист вдруге прийшли псевдоактивісти. Газові війни в новобудовах. На Княгині Ольги «Львівгаз» хотів відімкнути постачання у кількох ЖК майже на тиждень. Розкажемо чи буде пам'ятник Моцарту на площі Маланюка. Про головні події дня розповість Софія Трощук.

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Станом на 24 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 65 657 (+12 за попередню добу).

«Укрзалізниця» запустила експрес туристичними регіонами Західної України

«Прикарпатський експрес» сполученням Івано-Франківськ – Ківерці (через Львів та Луцьк) буде курсувати щоденно, окрім середи.

На Львівщині шахраї під виглядом медиків видурювали гроші на проведення операцій

Мешканці Харківської області ошукали щонайменше сімох людей на понад 150 тис. грн.

«Львівгаз» звинуватили у спробі відключити газ двом ЖК на 1700 квартир

Між мешканцями житлових комплексів «Добра оселя» та «Greenville House» і газовиками виник конфлікт.

Вночі мешканці Сихова чули тривожну сирену, яка увімкнулась через дощ

Вночі з 23 на 24 травня на Львівському хімічному заводі, що на вул. Рахівській, випадково спрацювала система оповіщення. Сирену було добре чути у Сихівському районі.

Безпритульні чиновники

Дізнавались, чому створена ще в лютому Львівська РДА досі не має власного приміщення.

Львів’янка Софія Прийма стала чемпіонкою України з триатлону в спринті

Змагання складалися із запливу на 750 м, велогонки на 20 км і бігу на 5 км.

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