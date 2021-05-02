Головні новини Львова за 2 травня
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, 0
фото @diana_sem24
У центрі Львова з'явилися незвичні дорожні знаки, аварійну дорогу між Львовом і Рогатином відремонтують за майже пів мільярда гривень, Суд звільнив від покарання водія, який на смерть збив дизайнера Петра Нестеренка-Ланька. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 2 травня.
Станом на 2 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 63 834 (+110 за попередню добу).
Ryanair відкриє прямий авіарейс зі Львова до Риги
Рейси зі Львова почнуть виконувати з 31 жовтня. Полетіти в Ригу можна буде двічі на тиждень – у четвер та неділю.
Аварійну дорогу між Львовом і Рогатином відремонтують за майже пів мільярда гривень
Підрядник ремонтуватиме ділянку між Куровичами та Дусановом, де проходить межа Львівщини та Івано-Франківщини.
У центрі Львова з'явилися незвичні дорожні знаки
Знак біля оперного театру імітує скульптуру Слави, що на фасаді театру, а біля храму Святого Юра встановили знак «Христос Воскрес».
Суд звільнив від покарання водія, який на смерть збив дизайнера Петра Нестеренка-Ланька
Батьки загиблого 37-річного львівського дизайнера, засновника Lviv Fashion Week примирилися з винуватцем аварії.