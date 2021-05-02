У центрі Львова з'явилися незвичні дорожні знаки, аварійну дорогу між Львовом і Рогатином відремонтують за майже пів мільярда гривень, Суд звільнив від покарання водія, який на смерть збив дизайнера Петра Нестеренка-Ланька. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 2 травня.

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Станом на 2 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 63 834 (+110 за попередню добу).

Ryanair відкриє прямий авіарейс зі Львова до Риги

Рейси зі Львова почнуть виконувати з 31 жовтня. Полетіти в Ригу можна буде двічі на тиждень – у четвер та неділю.

Аварійну дорогу між Львовом і Рогатином відремонтують за майже пів мільярда гривень

Підрядник ремонтуватиме ділянку між Куровичами та Дусановом, де проходить межа Львівщини та Івано-Франківщини.

У центрі Львова з'явилися незвичні дорожні знаки

Знак біля оперного театру імітує скульптуру Слави, що на фасаді театру, а біля храму Святого Юра встановили знак «Христос Воскрес».

Суд звільнив від покарання водія, який на смерть збив дизайнера Петра Нестеренка-Ланька

Батьки загиблого 37-річного львівського дизайнера, засновника Lviv Fashion Week примирилися з винуватцем аварії.