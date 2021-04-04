Львівська ілюстраторка Вікторія Ковальчук померла від ускладнень коронавірусу, львів’янина двічі за день затримали п’яним за кермом та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 4 квітня.

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Станом на 4 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 53 926 (+509 за попередню добу).

13 львівських компаній потрапили під санкції за рішенням РНБО

Вони пов’язані з екс-начальником Рава-Руської митниці та екс-депутатом Львівської облради Іваном Бокалом і відомим у кримінальних колах Володимиром Дідухом («Морда»).

Померла відома львівська ілюстраторка Вікторія Ковальчук

Вікторія Ковальчук померла у віці 67 років від ускладнень коронавірусу.

33-річний мешканець Львівщини підірвався на старому боєприпасі

Чоловік отримав важкі травми під час розбирання боєприпасу часів Другої світової війни. Після трагічної події в його помешканні вилучили ще цілий арсенал старих боєприпасів.

47-річного львів’янина двічі за день затримали п’яним за кермом

Спершу водій проїхав на червоне світло світлофора на виїзді з вул. Ряшівської, а згодом на вул. Городоцькій не увімкнув поворот при здійсненні маневру.