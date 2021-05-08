Головні новини Львова за 8 травня
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, 0
Повалене вітром дерево розбило припаркований автомобіль, як провести День матері у Львові, на продаж виставили більше 10 га закинутої виправної колонії на Сихові. Про головні події дня в огляді новин ZAXID.NET за суботу, 8 травня.
Станом на 8 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 64 194 (+122 за попередню добу).
Повалене вітром дерево у Львові розбило автомобіль юридичної компанії
До кінця дня у Львові та області очікуються сильні пориви вітру до 15-24 м/с, а вночі – заморозки до -5.
У ДТП біля «Галицького перехрестя» у Львові загинув водій ВАЗ
На вулиці Богдана Хмельницького поблизу «Галицького перехрестя» ускладнено рух транспорту.
Як провести День матері у Львові
День матері уже на носі, а ви досі нічого не придумали. Ми пропонуємо кілька безпрограшних варіантів, як провести час з мамою, щоб цей день їй запам'ятався.
«Тут така win-win ситуація для всіх»
На продаж виставили більше 10 га закинутої виправної колонії на Сихові. Поговорили про це з міністром юстиції Денисом Малюською і заступником голови Фонду держмайна Тарасом Єлейком.
Дрогобич, яким ви його ніколи не бачили
Розповідаємо про найцікавіші локації для туристів.