Повалене вітром дерево розбило припаркований автомобіль, як провести День матері у Львові, на продаж виставили більше 10 га закинутої виправної колонії на Сихові. Про головні події дня в огляді новин ZAXID.NET за суботу, 8 травня.

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Станом на 8 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 64 194 (+122 за попередню добу).

Повалене вітром дерево у Львові розбило автомобіль юридичної компанії

До кінця дня у Львові та області очікуються сильні пориви вітру до 15-24 м/с, а вночі – заморозки до -5.

У ДТП біля «Галицького перехрестя» у Львові загинув водій ВАЗ

На вулиці Богдана Хмельницького поблизу «Галицького перехрестя» ускладнено рух транспорту.

Як провести День матері у Львові

День матері уже на носі, а ви досі нічого не придумали. Ми пропонуємо кілька безпрограшних варіантів, як провести час з мамою, щоб цей день їй запам'ятався.

«Тут така win-win ситуація для всіх»

На продаж виставили більше 10 га закинутої виправної колонії на Сихові. Поговорили про це з міністром юстиції Денисом Малюською і заступником голови Фонду держмайна Тарасом Єлейком.

Дрогобич, яким ви його ніколи не бачили

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