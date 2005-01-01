Головні новини Львова за 21 березня

Держава заборгувала Львову півмільярда гривень, українські миротворці полетіли в Конго, польські ортопеди оперували дітей у Львові та інші події цього дня

Головні новини Львова 21.0321 березня, 18:28 4850
дивіться також

Держава заборгувала Львову півмільярда гривень. Грошей на погашення не було з початку року. Такий борг є одним з найбільших серед великих міст в Україні.

Українські миротворці полетіли в Конго. 88 українських вояків вилетіли зі Львова в Африку. Там разом з їхніми колегами з інших країн вони братимуть участь у миротворчій місії ООН зі стабілізації ситуації у Конго.

Польські ортопеди оперували дітей у Львові. Вже вчетверте польські ортопеди приїхали в дитячу клінічну лікарню Львова, щоби разом із місцевими хірургами безкоштовно провести операції.

Міськрада закупить інструменти для музшкіл. Для цього з міського бюджету виділили понад три мільйони гривень. Конкурсна комісія отримала від чотирнадцятьох мистецьких шкіл Львова заявки про необхідне обладнання.

Біля Ратуші влаштували флешмоб для дітей сонця. До Всесвітнього дня людини з синдромом Дауна мешканці міста зібралися на головній площі міста. Всі як один – у кольорових шкарпетках та із елементами жовтого на одязі.

Соломія Братейко про шлях до європейського чемпіонства. Довгоочікуваний здобуток. Львівська спортсменка Соломія Братейко повернулася із «золотом», яке виборола у парному розряді молодіжного Євро із настільного тенісу.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук