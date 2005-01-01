Головні новини Львова за 21 березня

Держава заборгувала Львову півмільярда гривень. Грошей на погашення не було з початку року. Такий борг є одним з найбільших серед великих міст в Україні.

Українські миротворці полетіли в Конго. 88 українських вояків вилетіли зі Львова в Африку. Там разом з їхніми колегами з інших країн вони братимуть участь у миротворчій місії ООН зі стабілізації ситуації у Конго.

Польські ортопеди оперували дітей у Львові. Вже вчетверте польські ортопеди приїхали в дитячу клінічну лікарню Львова, щоби разом із місцевими хірургами безкоштовно провести операції.

Міськрада закупить інструменти для музшкіл. Для цього з міського бюджету виділили понад три мільйони гривень. Конкурсна комісія отримала від чотирнадцятьох мистецьких шкіл Львова заявки про необхідне обладнання.

Біля Ратуші влаштували флешмоб для дітей сонця. До Всесвітнього дня людини з синдромом Дауна мешканці міста зібралися на головній площі міста. Всі як один – у кольорових шкарпетках та із елементами жовтого на одязі.

Соломія Братейко про шлях до європейського чемпіонства. Довгоочікуваний здобуток. Львівська спортсменка Соломія Братейко повернулася із «золотом», яке виборола у парному розряді молодіжного Євро із настільного тенісу.