Максим Осадчук навчається в УКУ та паралельно служить у ЗСУ

Глобальний офіс платформи TED відмовився публікувати промову військовослужбовця, історика та аспіранта Українського католицького університету Максима Осадчука. Через це локальний осередок TEDxUCU припинив діяльність, опублікувавши в п’ятницю, 16 серпня, офіційну позицію щодо цієї ситуації.

Восени 2023 року локальний осередок TEDxUCU організував ліцензований TED захід, серед спікерів якого був студент УКУ Максим Осадчук. У 2014 році він пішов на фронт у складі добровольчого батальйону «Айдар». Після повернення з війни навчався на магістерській програмі УКУ і продовжив наукову діяльність. У лютому 2022 року Максим Осадчук знову мобілізувався до ЗСУ.

«Істотним маркером для нас було те, що на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, TED опублікував свою офіційну позицію на підтримку України та проти несправедливого російського вторгнення. Сесія-відкриття міжнародної конференції TED у Ванкувері, в Канаді, в квітні 2022 року, була присвячена Україні – зокрема було ініційовано збір коштів в сумі 2.1 млн. доларів на гуманітарну допомогу та опубліковано відеозвернення представників спільноти TEDx в Україні, серед яких були студенти УКУ. Саме тому, відчуваючи цю солідарність, ми, як локальний осередок TEDx, провели ліцензовану конференцію восени 2023 року. Однак уже взимку ми зіштовхнулися із відмовою TED публікувати виступ одного з наших промовців, а саме Максима Осадчука», – повідомили в локальному осередку.

Зазначається, що впродовж кількох місяців УКУ вело перемовини з глобальним офісом TED, акцентуючи на тому, що за умовами ліцензії спільнота повинна була опублікувати цей виступ на офіційному каналі TED на YouTube. Не домовившись спільнота УКУ вирішила ліквідувати локальний осередок TEDxUCU.

Відео промови Максима Осадчука опублікували на його власному YouTube-каналі. У ній він ацкцентував на тому, яку ціну Україні довелось заплатити за, на перший погляд, безкровний вихід зі складу СРСР і незалежність у 1991 році, описує явище «руского міра» та, порівнюючи дії Росії в різних війнах, зазначає, що «росіяни ведуть себе як росіяни». Текстову версію промови можна прочитати за посиланням.

Однак головний офіс TED вказував на наявність у промові військовозбужбовця тез «inflammatory “us vs. them” statements» – нібито запальних заяв: «ми проти них». Однак в УКУ з цим твердженням не погодились та навели порівняльну наблицю слів Максима Осадчука та їх інтерпритації TED.

«Як у будь-якій війні, є дві сторони, тому риторика "ми проти них" – це опис об'єктивної ситуації, а не мова ворожнечі. Ми реагуємо на те, що відбувається з нами в умовах недотримання базових загальнолюдських принципів з боку країни-агресора», – вказано в заяві TEDxUCU.

Крім цього, в своїй заяві TED зазначив, що існують інші платформи для висловлення нібито гострих і запальних промов, натомість «сцена TEDx не є місцем для поляризаційних чи інших запальних дискусій про те, що робить конфлікт “можливістю” для певної країни, одночасно критикуючи цілі населення іншої країни».

«Україна переживає жорстоку дійсність війни, і бореться в умовах повномасштабного вторгнення понад 900 днів. І це не якась невірна інтерпретація чи просто "колекція висловлювань про росіян". Наша країна і наші громадяни борються за загальнолюдські цінності, збереження власної ідентичності та власного життя. Ми хочемо, можемо і будемо говорити про це на всіх доступних рівнях. І заяви, які маркують нашу позицію як расистську і ворожу, є категорично неприйнятними і образливими», – додали в TEDxUCU.

Додамо, що TED (Technology Entertainment Design) – некомерційна організація США з головним офісом в Нью-Йорку, що організовує публічні конференції, де висловлюються філософські ідеї. Перша подія у форматі TEDx в Україні відбулася у 2009 році в Києві. Впродовж наступних років у різних містах України провели 89 TEDx-конференцій.