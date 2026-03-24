Володимир Захарчук очолив ГУ ДСНС у Рівненській області у квітні 2024 року

Начальник Головного управління ДСНС у Рівненській області Володимир Захарчук оприлюднив декларацію про доходи за 2025 рік. Посадовець повідомив про купівлю будинку та земельної ділянки в селі Біла Криниця Рівненського району.

Як вказано у декларації, яку оприлюднили на сайті НАЗК, у 2025 році Володимир Захарчук заробив у ДСНС понад 1 млн грн. Це орієнтовно по 86 тис. грн щомісяця. Також він отримав 1000 грн одноразової допомоги як учасник бойових дій. Окрім того, посадовець задекларував 60 тис. грн інших доходів: 7219 грн – відсотки та кешбек від банківських сервісів, ще 53 250 грн – гроші, отримані у подарунок від родичів.

Готівкою та на банківських картках посадовець зберігає 928 тис. грн і 17 тис. доларів (за актуальним курсом валют – орієнтовно 746 тис. грн).

У травні 2025 року Володимир Захарчук став власником земельної ділянки (100,1 м2) та будинку (500 м2) в селі Біла Криниця Рівненського району, за які заплатив понад 1,6 млн грн. Також керівник ДСНС володіє трьома земельними ділянками у Донецькій області. Ще одна ділянка розташована в Білій Криниці та перебуває у спільній сумісній власності з Валентином Євчуком. Окрім цього, з 2024 року посадовець орендує квартиру в Рівному площею 75 м².

У декларації за 2024 рік посадовець зазначав, що володіє автомобілем ВАЗ, однак у новій декларації транспортних засобів не вказав.

Нагадаємо, Володимир Захарчук очолив ГУ ДСНС у Рівненській області у квітні 2024 року. До цього полковник служби цивільного захисту працював на Донеччині. Зокрема, був керівником управління ресурсного забезпечення, а згодом – заступником начальника установи.