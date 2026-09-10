Сергій Гурський очолив Адміністрацію судноплавства наприкінці травня 2026 року

Кабінет Міністрів України відсторонив Сергія Гурського від посади голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України на час дисциплінарного провадження. Рішення ухвалили після звернення народної депутатки від партії «За майбутнє» Анни Скороход, яка заявила про можливі порушення у сфері судноплавства та дипломування моряків, а також можливе використання бюджетних коштів для поїздок Гурського до Польщі. Про 10 вересня повідомило профільне видання Ukrainian Shipping Magazine з посиланням на Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Дисциплінарне провадження щодо Гурського Кабмін порушив ще 8 вересня. У міністерстві заявили, що наведені факти та твердження потребують перевірки й правової оцінки.

Провадження здійснюватиме Комісія з питань вищого корпусу державної служби. До 23 жовтня вона має поінформувати уряд про результати перевірки. У Мінінфраструктури зауважили, що подальші кадрові рішення ухвалюватимуть за її підсумками.

Що заявила Скороход

Народна депутатка Анна Скороход, яку НАБУ і САП підозрюють в отриманні 250 тис. доларів хабаря, заявила про можливі неофіційні платежі за черговість проходження суден на Дунаї, проблеми з дипломуванням моряків та подорожчання оформлення сертифікатів.

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За її словами, під час роботи Гурського на посаді голови адміністрації судноплавства «тіньова такса» за місце в черзі на вхід судна на Дунай нібито зросла до 30–50 тис. доларів, а оформлення сертифікатів для моряків подорожчало на 3–5 тис. доларів.

«Гурському треба свою музу забезпечувати для інстаграму. Тим паче, панянка живе в Польщі, куди Гурський відкатав за бюджетні кошти декілька десятків “відряджень” за рік, і з якою зараз у Львові “підвищує кваліфікацію», – написала народна депутатка.

Водночас наведені депутаткою звинувачення наразі не підтверджені результатами офіційного розслідування.

Реакція Гурського

Сергій Гурський заперечив звинувачення Скороход і заявив, що поширена нею інформація не відповідає дійсності та шкодить його професійній репутації й особистому життю. За словами посадовця, він сам звернувся з проханням відсторонити його на час перевірки.

«Також особисто звернувся до компетентних органів із вимогою перевірити цю інформацію та мою діяльність на посаді. Це моє свідоме рішення. Мені немає чого приховати і я зацікавлений в тому, щоб усі питання отримували чіткі відповіді, а суспільство – об’єктивні результати перевірки», – сказав він.