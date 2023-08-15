Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відсторонив від посади голову Державної судової адміністрації України (ДСА) Олексія Сальнікова, якого підозрюють у підбурюванні до надання хабара суддям Верховного суду. Про це у вівторок, 15 серпня, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Як йдеться в повідомленні, рішення про відсторонення посадовця ВАКС ухвалив ще 11 серпня. З відповідним клопотанням до суду звернулися антикорупційні правоохоронні органи. Сальнікова відсторонили до 24 вересня.

Нагадаємо, 26 липня Голові Державної судової адміністрації України Олексію Сальнікову повідомили про підозру в хабарництві. 28 липня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід – заставу в розмірі 805 200 грн.

Нагадаємо, що Олексій Сальніков, як стверджують правоохоронці, фігурує у справі про хабарництво екс-голови Верховного суду Всеволода Князєва.