Юрій Мироненко обіймав посаду голови Держспецзв'язку менш ніж рік

Кабінет міністрів України звільнив з посади голови Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації Юрія Мироненка. Про це повідомив у п’ятницю, 15 листопада, представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Юрія Мироненка призначили на посаду очільника Держспецзв’язку у грудні 2023 року після скандального звільнення підозрюваного у мільйонних розтратах ексголови відомства Юрія Щиголя. На посаді Мироненко пробув менш ніж рік.

«Рік тому я прийшов з поля бою, аби прийняти посаду, і успішно виконав завдання, поставлені Верховним Головнокомандувачем. Зараз переходжу в Мінцифри», – повідомив Юрій Мироненко.

Яку саме посаду він обійме в міністерстві цифрової трансформації, Юрій Мироненко не уточнив. На місце Мироненка Кабмін одразу призначив його заступника, військовослужбовця із 25-річним стажем та професора технічних наук Олександра Потія.

Олександр Потій став новим очільником Держспецзв'язку

Потій та Мироненко почали працювати у Держспецзв’язку разом, після того, як Кабмін звільнив колишніх голову та заступника – Юрія Щиголя та Віктора Жору. Тоді ексдержслужбовцям повідомили про підозру в розкраданні понад 62 млн грн з бюджету та організації злочинної схеми.

За даними правоохоронців, протягом 2021-2022 років Держспецзв'язку закупила програмне забезпечення за значно завищеними цінами, а різницю вивели на рахунки своїх закордонних компаній. В межах слідства в Юрія Щиголя також арештували 1,5 млн доларів його криптоактивів.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2024 року журналісти hromadske оприлюднили розслідування, в якому йдеться, що під час головування Щиголя у Держспецзв’язку служба уклала щонайменше два контракти з фірмою-продавцем килимів на закупівлю дронів за вдвічі завищеними цінами. Колишній голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь, якого звинувачують у мільйонних розтратах, заявив, що до закупівель дронів причетним не був. Втім, на сертифікаті про закупівлю безпілотників журналісти виявили його підпис.