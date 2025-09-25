Франц Скримський очолює Полонську міську раду з 2014 року

Голову Полонської міської ради підозрюють у розтраті 370 тис. грн через зловживання службовим становищем. За даними слідства, посадовець не переуклав контракт із директором центру первинної медико-санітарної допомоги, внаслідок чого керівництво медзакладу отримувало завищені оклади. Про це повідомила 25 вересня пресслужба прокуратури Хмельницької області.

Мер Полонного у зазначений законодавством термін не уклав додатковий договір із керівником центру первинної медико-санітарної допомоги. Унаслідок цього директор, медичний директор і головний бухгалтер комунального закладу протягом січня-липня 2022 року отримували оклади у завищеному розмірі. Це призвело до понад 380 тис. грн збитків.

Правоохоронці не вказують прізвище підозрюваного, однак з 2014 року головою Полонської міської ради є Франц Скримський.

65-річному посадовцю оголосили підозру за ч. 4 ст. 191 КК України (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненої у великих розмірах в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Додамо, що Франц Скримський народився 1 січня 1960 року у селі Велика Березна Хмельницької області. Після закінчення професійно-технічного училища понад десять років працював водієм у різних установах. З 1992 до 2014 року був головою фермерського господарства «Колос». Посадовця обирали депутатом Полонської районної ради 4, 5, 6 скликань. У листопаді 2014 року він очолив Полонську міську раду й досі перебуває на посаді.

Наприкінці січня 2023 року Франц Скримський потрапив під слідство після того, як збив на смерть 51-річного пішохода та втік з місця події. Мера Полонного розшукали завдяки камерам відеоспостереження. Йому оголосили підозри за двома статтями Кримінального кодексу: вчинення смертельної ДТП і залишення у небезпеці.

У липні 2023 року Полонський суд закрив справу щодо Франца Скримського через те, що усі потерпілі подали клопотання з відмовою від обвинувачення. А звинувачували посадовця лише за ст. 135 (залишення у небезпеці), підозру за ст. 286 (вчинення смертельної ДТП) з нього зняли, бо експертиза встановила, що у Франца Скримського «не було можливості уникнути наїзду на велосипедиста, який лежав на дорозі».