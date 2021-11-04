Із 9 листопада компанія Google автоматично змінюватиме звичний спосіб входу до облікового запису користувачів, пише галузевий ресурс Gizmochina.

Ще у травні цього року компанія Google оголосила, що запровадить двохетапну перевірку (двофакторну аутентифікацію) для усіх користувачів до кінця цього року, але остаточна дата цього нововведення стала відома лише тепер.

Із 9 листопада й до кінця цього року Google планує перевести на нову процедуру 150 млн користувачів. Загалом компанія переводитиме користувачів на двофакторну аутентифікацію частинами.

Як зазначається, користувачі сервісів Google позбудуться можливості заходити до власного облікового запису за допомогою одного лише пароля. Тепер користувачі додатково отримуватимуть повідомлення або електронний лист із одноразовим паролем (OTP) при кожному вході до облікового запису Google, з метою підтвердження своєї особи.

У компанії стверджують, що додаткова перевірка підвищить рівень безпеки акаунтів та особистих даних користувачів. Також нова ускладнена аутентифікація має вирішити проблему крадіжки паролів – найпоширенішого способу злому облікових записів.

Крім того, перейти на двохетапну перевірку під час входу можна не чекаючи, коли Google увімкне цю можливість примусово. Про те, як це зробити, можна прочитати у довідці Google.