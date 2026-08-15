Горіховий Спас символізує завершення літнього періоду збору врожаю та поступовий перехід до осені

Горіховий Спас – останній із трьох Спасів. У народній традиції цей день пов’язують із завершенням жнив, достиганням горіхів і поступовим переходом від літа до осені. Свято має також назви Хлібний, Третій Спас і Спас на полотні. Більше про цей день пише УНІАН.

Коли відзначають Горіховий Спас

За новоюліанським календарем Горіховий Спас припадає на 16 серпня.

Походження Горіхового Спаса

Церковна назва свята – Перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа. За християнською традицією, йдеться про образ Спасителя, який, за переказом, чудесним чином відобразився на тканині після того, як Ісус приклав її до обличчя. Саме тому свято має ще одну назву – Нерукотворний Спас.

У народній традиції цей день отримав назву Горіхового Спаса, оскільки приблизно в цей період достигали лісові горіхи. Люди вирушали до лісу збирати врожай, а горіхи використовували не лише в їжу, а й для приготування домашньої випічки та різних страв. Так поступово церковне свято поєдналося з народними звичаями та сезонними роботами.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Що означає Горіховий Спас

Горіховий Спас символізує завершення літнього періоду збору врожаю та поступовий перехід до осені. У народному календарі це час, коли завершували жнива, збирали плоди й готували запаси на холодну пору року. Тому свято асоціювали з достатком, працею та вдячністю за отриманий урожай.

Із Горіховим Спасом також пов’язували початок осінніх змін у природі. У цей період ночі ставали прохолоднішими, а в лісах достигали горіхи та інші плоди. Саме тому свято в народній культурі сприймалося як своєрідна межа між літом і осінню.