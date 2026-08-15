Варто пам’ятати, що подібні обряди та ворожіння належать до народних вірувань

Горіховий Спас у народній традиції був не лише завершенням літнього циклу свят, а й особливим часом для спостережень за природою. За погодою, поведінкою птахів і врожаєм люди намагалися передбачити, якими будуть наступні місяці. Особливу увагу приділяли горіхам, адже саме в цей період починалося їх активне збирання. Які прикмети існують в цей день, пише Liза.ua.

Що віщує погода та врожай:

якщо на Горіховий Спас пройшла сильна злива з блискавкою, осінь буде теплою, а зима – холодною;

якщо цього року добре вродили пшениця та жито, наступного року варто чекати щедрого врожаю горіхів;

якщо під час збирання трапився горіх із черв’яком, це вважали недобрим знаком;

якщо журавлі вже відлетіли у вирій, жовтень буде холодним і з ранніми заморозками;

якщо на свято стоїть суха та ясна погода, зима буде короткою, а весна – ранньою;

якщо під час збирання знайшли подвійний або потрійний горіх, це вважали знаком великої удачі та достатку.

Ворожіння на Горіховий Спас: що розповість перший горіх

У народних віруваннях особливе значення мав перший горіх, який людина знаходила під час святкового збирання. За його смаком намагалися визначити, яким буде найближчий період. Звичайно, такі передбачення є частиною народної традиції, а не церковного вчення.

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стиглий і солодкий горіх віщує хороші новини, приємні зустрічі та щасливі події в особистому житті;

незрілий горіх означає, що незабаром можна дізнатися щось важливе;

гнилий горіх вважали попередженням про можливі неприємності;

гіркий або неприємний на смак горіх віщує невеликі труднощі.

Обряд із двома горіхами: як його проводили

У народній традиції існували й обряди, пов’язані із захистом від пристріту (за народними повір'ями пристріт – шкода, хвороба, спричинені кому-небудь злим поглядом (рідше словами чи діями). За одним із таких повір’їв, потрібно було зірвати два горіхи: перший з’їсти самому, а другий віддати першій людині, яку зустрінеш після цього.

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Варто пам’ятати, що подібні обряди та ворожіння належать до народних вірувань. Церква не встановлює їх як обов’язкові правила Горіхового Спаса. Головним змістом свята залишаються молитва, вдячність, мир із близькими та добрі справи.