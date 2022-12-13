Двоє мешканців Чернівців пробралися у будинок, коли власників не було вдома

Грабіжників будинку на вулиці Цілинній у Чернівцях виявили за увімкненим світлом. Помітивши освітлення, сусіди зателефонували власниці будинку і, переконавшись у її відсутності, викликали поліцію. Патрульні проникли до будинку і на гарячому затримали двох злочинців, які пролізли в будинок через стелю.

Як у вівторок, 13 грудня, повідомила прес-служба патрульної поліції Чернівецької області, інцидент стався на вулиці Цілинній на околиці Чернівців. Там сусіди помітили увімкнене світло у будинку знайомих, яких вдома не було, і викликали поліцію.

«Зв’язавшись із власницею будинку поліцейські встановили, що жінка додому нікого не впускала, а сама зараз перебуває в іншому місці. З дозволу власниці патрульні проникли до будинку, де виявили двох осіб, які незаконно проникли до чужого помешкання», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

У прес-службі поліції уточнюють, що затриманими виявилися двоє мешканців Чернівців – 38-річний чоловік та 33-річна жінка. Наразі слідчі встановлюють усі обставини інциденту.