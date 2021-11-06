Грецький ультракар Chaos

SPA Chaos має справді видатні технічні характеристики, які виводять його на рівень вище абсолютно за усі сучасні гіперкари, включаючи як бензинові авто, так і електричні.

Найшвидшими та найпотужнішими серійними автомобілями на планеті сьогодні є Bugatti Chiron (1577 кінських сил), SSC Tuatara (1750 к.с.), Hennessey Venom F5 (1817 к.с.) та Rimac Nevera (1888 к.с.)

4-літровий турбомотор V10 власної розробки забезпечує Chaos потужністю у 2049 кінських сил у базовій конфігурації, яку розробники називають Earth Version. При таких налаштуваннях крутний момент становить 1390 Нм. Конфігурація Zero Gravity означає потужність у 3065 кінських сил і крутний момент у 1983 Нм. Така потужність дозволяє прискорюватись від 0 до 100 км/год усього за 1,55 секунди та проходити чверть милі лише за 7,5 секунди.

Значна частина деталей автомобіля, включаючи частини двигуна, виготовлені методом 3D-друку. Вони мають майже органічну форму, створену комп’ютером.

SP Automotive заявляє, що один примірник Chaos вже було продано, але його вартість не розголошує. Водночас грецький стартап повідомляє, що Chaos коштує від 5,5 до 12.5 мільйона євро, залежно від конфігурації.

SP Automotive Chaos. Фото SP Automotive