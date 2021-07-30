Підозрювані підробкою документів займалися і в сусідніх областях

Група тернополян виготовляла фальшиві дипломи про вищу освіту, водійські посвідчення та довідки про складання ПЛР-тесту для перетину кордону. В обласному центрі один із чоловіків відкрив фірму, яка надавала консультаційні послуги. Та поруч з тим в підприємстві заробляли на підробці документів.

До фальсифікації офіційних документів тернополянин залучив ще двох своїх працівників. Підприємство діяло протягом двох років. Кілька днів тому, 28 липня працівники управління стратегічних розслідувань спільно з колегами із Нацполіції України затримали підозрюваних.

За словами заступника начальника управління стратегічних розслідувань Віталія Кравчука, злочинна група з трьох людей працювала не лише в Тернопільській області, але й в сусідніх областях. Там надавала також послуги з виготовлення фальшивих документів.

Підозрювані мали виготовленні штампи печаток офіційних установ

«Своїм клієнтам вони пропонували послуги щодо сприяння виїзду за межі України, зокрема у країни Євросоюзу, за грошову винагороду виготовляли документи, які надавали права чи звільняли від обов'язків при перетині кордону України та безперешкодного проїзду у країни ЄС, дипломи вищих навчальних закладів, посвідчення водіїв», – повідомляють у прес-службі поліції Тернопільщини.

Правоохоронці провели одночасно 15 обшуків в офісах та за місцем проживання фігурантів справи.

За один день провели 15 обшуків у різних місцях, де працювали організатори групи

Нарізі організатору та двом активним учасникам злочинної групи повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ознаками, передбаченими ч. 3 ст. 358 ККУ (підроблення документів та бланків).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Проводяться слідчі дії, також встановлюється коло інших осіб, причетних до фальшування документів.