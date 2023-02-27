Грузія продовжила термін безвізового перебування українців до двох років
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Уряд Грузії продовжив термін безвізового перебування українців на своїй території до двох років. Про це повідомило місцеве видання «Грузия Online».
Зазначається, що уряд скоригував норму, що дозволяла громадянам України в'їжджати в Грузію без візи і перебувати в країні впродовж року. Згідно з поправками, тепер українці мають право в'їжджати в Грузію без візи і перебувати в країні протягом впродовж двох років.
Зазначимо, що за даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), з початку повномасштабного вторгнення в Грузію виїхали понад 25 тисяч українців.
Нагадаємо,посольство України в Грузії не виключає можливості масової евакуації українців у разі поновлення прямого авіасполучення Грузії з Росією і зростання ризиків безпеки. У грузинською МЗС заявили, що не збираються відновлювати авіаперевезення з РФ.