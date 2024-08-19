Оператори дронів застосовували ударні FPV-дрони для знищення ворога

Легіонери Головного управління розвідки України уразили дронами особовий склад і техніку російських окупантів на Кінбурнській косі. Про це у понеділок, 19 серпня, повідомила пресслужба ГУР.

У відомстві розповіли, що в цій операції взяли участь бійці групи «Циклон» Міжнародного легіону ГУР МО України.

Оператори дронів застосовували ударні FPV-дрони для ураження як техніки, так і укріплень загарбників. Ударів завдали, зокрема, по бронетранспортеру з російськими військовослужбовцями під час руху, бронеавтомобілю «Тигр», укріпленому спостережному пункту та вогневих позиціях ворога.

ГУР оприлюднила відео бойової роботи український воїнів. Зокрема, вдалося знищити:

Кулеметний розрахунок;

БМ «Тигр»;

БТР з особовим складом;

Спостережний пункт;

Кулеметний розрахунок;

Розрахунок ПТРК;

Пікап;

УАЗ с особовим складом;

Машина УАЗ;

Мінометний розрахунок;

УАЗ;

Антена;

Спостережний пункт;

Особовий склад в будинку;

Особовий склад в будинку;

УАЗ;

Вогневу позиція ворога.

відео ГУР

Також розвідники розповіли, що легіонери за допомогою FPV-дронів уражали будинки, де перебував особовий склад російських окупантів. Під удар також потрапили їхні засоби візуально спостереження. Унаслідок ударів частина будівель була зруйнована або загорілася, що надалі не дозволить ворогу їх використовувати у своїх військових цілях.

Нагадаємо, що 9 серпня спецпризначенці ГУР Міноборони здійснили рейд на Кінбурнську косу, де знищили десятки окупантів і техніку. Група бійців Головного управління розвідки зі складу підрозділів «Химера», «Аратта», «Стугна», «Paragon», «Терор» та «Сибірського батальйону» провели успішну висадку на підконтрольній окупантам території. Спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях «Кінбурнська фортеця», «морський вокзал» та «пам’ятник Суворова».