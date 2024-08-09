Спецпризначенець Головного управління розвідки МО України

У п’ятницю, 9 серпня, під час рейду на окуповану росіянами Кінбурнську косу було знищено шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідовано близько трьох десятків окупантів. Про це сьогодні повідомила прес-служба ГУР.

Як повідомляється, десантну операцію здійснили підрозділи «Химера», «Стугна», «Paragon», «Сибірський батальйон», «Терор» у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки Військово-Морських Сил ЗСУ та у взаємодії з іншими частинами Сил безпеки й оборони держави.

«Під час місії на косі спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях «Кінбурнська фортеця», «морський вокзал» та «пам’ятник Суворова», – повідомили у відомстві і оприлюднили відповідне відео.

Біля останнього воїни ГУР встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України.

«Кінбурнська коса буде вільною, як і всі інші тимчасово окуповані території України», – запевнили в ГУР.

Кінбурнська коса – мис в гирлі Дніпра, що має стратегічне значення. Повернення цієї смуги землі завдовжки близько 40 км і завширшки від 4 до 12 км має сенс для ЗСУ, враховуючи її розташування та історичний досвід.Зокрема, Кінбурнська коса, виступаючи в Чорне море, визначає вхід до річкової системи Дніпра і контролює доступ із Чорного моря до Миколаєва як важливого порту.

Також вона дозволяє тим, хто її контролює, більшою мірою контролювати та проектувати сили на півдні. Кінбурнську косу російські військові захопили на початку повномасштабної війни.