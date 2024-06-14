У бойових підрозділах ГУР заробітна плата від 70 тис. грн на місяць

Головне управління розвідки міноборони України розпочало першу публічну кампанію рекрутингу до складу своїх підрозділів під назвою «Став плюс». ГУР шукає людей у бойові та небойові підрозділи. Про це у п’ятницю, 14 червня, повідомили у пресслужбі української розвідки.

«До команди Головного управління розвідки можна і треба долучатись. Тому сьогодні, згідно з розпорядженням начальника ГУР МО України генерал-лейтенанта Кирила Буданова, маю честь оголосити про першу всеукраїнську публічну кампанію з рекрутингу. Ми стаємо на новий рівень і хочемо забезпечити доступ нових фахівців. Світ змінюється, як і воєнна розвідка», – розповів представник ГУР Андрій Юсов.

Як пише «Бабель», до служби в українській розвідці можуть долучитися і чоловіки, і жінки.

Для кандидатів у бойові підрозділи є вікові обмеження: від 18 до 40 років. Вони повинні мати хорошу фізичну підготовку та бути витривалими. Також потенційні кандидати мають вміти орієнтуватись у стресових ситуаціях. Зарплата у бойовому підрозділі становить від 70 тис. грн.

До небойових підрозділів можуть долучитись кандидати до 60 років. У ГУР зазначають, що шукають технічних спеціалістів.



«Ми дуже зацікавлені у спеціалістах технічних галузей. А також в операторах БпЛА різного типу – як таких, що вже є на озброєнні, так і новітніх зразків», – розповів представник відповідного підрозділу.

Щоб долучитися до служби у ГУР потенційний кандидат має заповнити анкету. Її можна знайти:

на офіційному сайті Головного управління розвідки України в розділі «Кар’єра»;

у розділі «військовий рекрутинг» на онлайн-платформі Lobby-X;

на верифікованих сторінках ГУР МО України та його підрозділів у соціальних мережах (серед них – Секретний рекрутер та Шаманбат);

на рекрутинговій платформі міністерства оборони України.

Після заповнення анкети кандидатура рекрута потрапляє на розгляд. У разі успішного проходження першого етапу з кандидатом зв'яжуться протягом десяти днів.