ГУР розпочало першу рекрутингову кампанію для цивільних
До бойових підрозділів можуть долучитися українці віком від 18 до 40 років, до небойових – до 60 років
Головне управління розвідки міноборони України розпочало першу публічну кампанію рекрутингу до складу своїх підрозділів під назвою «Став плюс». ГУР шукає людей у бойові та небойові підрозділи. Про це у п’ятницю, 14 червня, повідомили у пресслужбі української розвідки.
«До команди Головного управління розвідки можна і треба долучатись. Тому сьогодні, згідно з розпорядженням начальника ГУР МО України генерал-лейтенанта Кирила Буданова, маю честь оголосити про першу всеукраїнську публічну кампанію з рекрутингу. Ми стаємо на новий рівень і хочемо забезпечити доступ нових фахівців. Світ змінюється, як і воєнна розвідка», – розповів представник ГУР Андрій Юсов.
Як пише «Бабель», до служби в українській розвідці можуть долучитися і чоловіки, і жінки.
Для кандидатів у бойові підрозділи є вікові обмеження: від 18 до 40 років. Вони повинні мати хорошу фізичну підготовку та бути витривалими. Також потенційні кандидати мають вміти орієнтуватись у стресових ситуаціях. Зарплата у бойовому підрозділі становить від 70 тис. грн.
До небойових підрозділів можуть долучитись кандидати до 60 років. У ГУР зазначають, що шукають технічних спеціалістів.
«Ми дуже зацікавлені у спеціалістах технічних галузей. А також в операторах БпЛА різного типу – як таких, що вже є на озброєнні, так і новітніх зразків», – розповів представник відповідного підрозділу.
Щоб долучитися до служби у ГУР потенційний кандидат має заповнити анкету. Її можна знайти:
- на офіційному сайті Головного управління розвідки України в розділі «Кар’єра»;
- у розділі «військовий рекрутинг» на онлайн-платформі Lobby-X;
- на верифікованих сторінках ГУР МО України та його підрозділів у соціальних мережах (серед них – Секретний рекрутер та Шаманбат);
- на рекрутинговій платформі міністерства оборони України.
Після заповнення анкети кандидатура рекрута потрапляє на розгляд. У разі успішного проходження першого етапу з кандидатом зв'яжуться протягом десяти днів.