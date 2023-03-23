ГУР вважає, що в Росії почались проблеми з ресурсами для ведення війни і вистачить їх в країни-агресора лиша на один-два роки. Про це заявив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю «РБК-Україна».

Відповідаючи на запитання, скільки економічних і військових ресурсів залишилося у Росії для ведення війни проти України, Скібіцький заявив, що це «ще 2023 рік, максимум 2024 – і все».

«Це якщо ми говоримо про конвенційну війну. А якщо посилити санкції, то цей запас буде ще меншим», – додав він.

За його словами, одна ціль, яка залишилась в окупантів – вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Українська розвідка знає їхні плани та кількість резервів, а те, що «проводити одночасно великий стратегічний наступ на двох-трьох напрямках – це неможливо» для РФ, було зрозуміло з початку вторгнення.

«Де той великий наступ? ... Наші захисники відбивають удари, тримають оборону і сковують сили ворога на кількох ділянках фронту. Адже росіяни розраховували, що в них буде стрімкий успіх на якомусь напрямку і вони почнуть його розвивати, а цього успіху немає», – заявив представник ГУР.

Він наголосив, що зараз дуже багато залежатиме від допомоги наших партнерів і основна мета на сьогодні – це успішні операції зі звільнення окупованих територій.