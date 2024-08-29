Культовий шведський гурт АВВА звернувся до експрезидента США та кандидати в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа із вимогою не використовувати музику АВВА у своїй передвиборчій кампанії. Раніше Трамп вмикав одні з найпопулярніших пісень гурту «Money, Money, Money» і «Dancing Queen» під час зустрічей із виборцями, повідомило у четвер, 29 серпня, The Guardian.

27 серпня Дональд Трамп використав три пісні шведського гурту без його дозволу у Сент-Клауді, штат Міннесота. Цей штат є найбільшим за кількістю шведського населення, уточнили у газеті Svenska Dagbladet. Зокрема, під час передвиборчого мітингу Трамп використав такі хіти:

«Money, Money, Money»;

«The Winner Takes It All»;

«Dancing Queen».

Під час його зустрічі з виборцями Трамп також показав відеозаписи членів АВВА на хокейному стадіоні, де транслюються заклики до пожертв.

«Universal Music Publishing AB і Polar Music International AB не отримували жодних запитів, тому ніякого дозволу чи ліцензії Трампу не було надано. Разом із членами ABBA ми виявили, що були оприлюднені відео, де музика та відео ABBA використовувалися на заходах Трампа, і тому ми вимагали негайно видалити та видалити таке використання», – заявили у студії.

Раніше із закликами припинити використовувати їхню музику звернулися такі виконавці:

Селін Діон щодо пісні «My Heart Will Go On»;

Бейонсе заборонила Трампу використовувати пісню «Freedom», яка стала головним треком передвиборчої кампанії конкурентки Трампа Камали Гарріс.

гурт Foo Fighters, який оголосив про пожертву з роялті пісні «My Hero» на кампанію Гарріс через те, що Дональд Трамп використав трек без дозволу.

До слова, про всіх музикантів, які заборонили Дональду Трампу використовувати їхні пісні, можна почитати тут.